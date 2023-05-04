"أديان" تشارك في النسخة السادسة من اللقاء الإسلامي المسيحي

شاركت رئيسة مؤسسة أديان البروفسورة نايلا طبارة في النسخة السادسة من اللقاء الإسلامي المسيحي، بعنوان "المشتركات الخلاقة بين المسيحية والإسلام" الذي عُقد في روما - إيطاليا.

تم تنظيم الحدث من قبل هيئة الحوار بين الأديان وRIIFS، حيث جمع بين لاهوتيين مسيحيين ومسلمين، وكانت البروفسورة طبارة جزءًا من الوفد الذي قاده الأمير حسن بن طلال من اللاهوتيين المسلمين .

وبالإضافة إلى إلقائها كلمة رئيسية بعنوان "Dialogue as a Modus Vivendi"، التقت بقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان خلال المؤتمر.

في كلمتها، تحدثت البروفسورة طبارة عن أهمية الحوار وصِلته بالتنوع، وأكدت على ضرورة التعامل مع الأشخاص من معتقدات ومنظورات وممارسات مختلفة من أجل النمو والتطور.

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