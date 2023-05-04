القوى العاملة تحذر من "رسائل النصب" بشأن منح العمالة غير المنتظمة

أكدت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الخميس، أنها لا تُرسل رسائل على الهاتف لمواطنين بشأن الخدمات المُقدمة للعمالة غير المنتظمة، وأن لديها أدوات إتصال رسمية يُمكن التواصل معها من خلالها ، مُجددة تحذيرها وتنبيها على المواطنيين بعدم الإنسياق وراء الرسائل النصية، والصفحات الوهمية التي تتواصل معهم، وتُرسل لهم بيانات ومعلومات مغلوطة من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية من أرقام هواتف محمولة، بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم بِدعوى حصولهم على مِنح العمالة غير المنتظمة.

وقالت "الوزارة" أنها استقبلت شكاوي وإستفسارات جديدة من مواطنين بعضهم تلقى رسائل على هواتفهم، والبعض الآخر تواصلت معهم صفحات إلكترونية تَحمِل اسم "وزارة القوى العاملة" تَطلب منهم بيانات شخصية بهدف النصب عليهم، موضحة أن هذه الرسائل تَنشط وقت المناسبات والأعياد،ونشر أخبار تخص إعانات للعمالة غير المنتظمة.

وبحسب البيان أشارت "الوزارة" إلى أنه لا صحة للاتصال بالمواطنين أو أرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة،وأن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي " facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية " وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي: www.manpower.gov.eg ،ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التعامل الا مع هذه الصفحات الاليكترونية الرسمية ، أو التواصل بشكل مباشر مع مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة المنتشرة بجميع محافظات مصر التي تتواصل مباشرة مع المقاولين الذي قاموا بتسجيل عمالة غير منتظمة لإبلاغهم بالحصول على تلك الخدمات.. أو التوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة "3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة"، للتحقق من كل الخدمات التي تقدمها "الوزارة " للمواطنين .

واوضحت الوزارة أنه يمكن ايضا الدخول للإبلاغ عن هذه الجرائم الخاصة ب الاكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي ،وذلك عبر الرابط الذي خصصه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: https://fraud.tra.gov.eg...

للإبلاغ عن جرائم الانترنت، حيث يختار المُبلغ نوع البلاغ من أحد الخيارات التالية: مكالمة تسويقية مزعجة / مكالمة احتيالية / رسائل تسويقية مزعجة / رسائل احتيالية،وبعد ملئ البيانات وتلقى المبلغ رسالة تأكيد على الهاتف الشخصي له، وإرسال البلاغ،يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإبلاغه أنه تم استلام البلاغ بنجاح، وسيقوم الجهاز بدراسة البلاغ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية والفنية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم..كما انه يمكن تقديم بلاغ لمباحث الاتصالات عن طريق الذهاب إلى المكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقى بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، مع إحضار البطاقة الشخصية والدليل الصوري أو الإلكتروني الذي حدث معك من جريمة...كما يمكن تقديم بلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية،وتقديمها ايضا عن طريق الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على الرقم "0224065052 -0224065051..ويمكن الاتصال على الخط الساخن 108 الخاص بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات...