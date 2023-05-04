توريد 217351 طن قمح لشون وصوامع الشرقية

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الخميس الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبها، أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين إلي ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٤٧٧٨طن و٩٢٠ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٢١٧٣٥١طن و ٧٠٦ كيلو قمح مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحلية .

وأوضحت وكيلة وزارة التموين أن على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم ٢٠٢٣م استغلال كافة السعات التخزينية المملوكة لها أولا والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقا للمواصفات المحددة مع قيامها بوضع أسلوب لإدارة المخزون من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة تشغيل والإستفادة الأمثل من هذة السعات.

ولفت المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ١٩٠٥٠٠ فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٨٠٠٦١ فدان لافتاً إلي ضرورة إلتزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.