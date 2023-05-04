حصول أول محطة مياه بمشروعات “حياة كريمة” بسوهاج على شهادة الأيزو.. صور

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه فى إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وضعت الشركة مجموعة من المعايير والضوابط اللازم توافرها لضمان اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين، حيث بدأت فى تأهيل المحطات للحصول على شهادة الأيزو فى مجال السلامة والصحة المهنية، موضحا أن أهم مسئولياتنا هي الحفاظ علي العاملين وتدريبهم ورفع كفاءاتهم وتوفير بيئات آمنة للعمل وإتاحة كافة الاحتياطات ووسائل السلامة للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أن تلك الخطوة تتواكب مع رؤية الدولة المصرية وما تحقق من المشروعات القومية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري فى دخول محطات جديدة لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بجميع محافظات الجمهورية.

من جانبه، أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن حصول 5 محطات مياه شرب للمرة الأولى على شهادة الأيزو iso 45001 - 2018 وهذه المحطات تشمل محطة مياه الاحايوة التى تاتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وتبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية ومحطة مياه البلينا السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 68 الف متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه المنشاة السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 34 الف متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه المراغة السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 68 الف متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه نيدة السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 7 الاف متر مكعب لكل يوم.



واوضح رئيس مياه سوهاج انه يتم منح الشهادة بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتاكدهم من تطبيق كافة المعايير التى تضمن انتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه.

وأشار اللواء أحمد أبو حساب مستشار الشركة للرقابة والمتابعة والسلامة والصحة المهنية أن تلك الشهادة تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة وتطبيق نظام للسلامة والصحة المهنية واستمرار عجلة الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية وتعزيز وتحسين كفاءة العمل.



وقال محمد مصطفى مدير إدارة الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن شهادة الأيزو ٤٥٠٠١ تمكن المؤسسات من إدارة مخاطر الصحة والسلامة التشغيلية وتحسين الأداء، ويعد معيار الايزو ٤٥٠٠١ أحد أنظمة الإدارة الأساسية المطلوبة في أنشطة العمل فى مجالات الجودة والبيئة من خلال منع الإصابات في مكان العمل.

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