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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخص في حادث تصادم توك توك وميكروباص بأطفيح

أرشيفية
أرشيفية
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لقي أحد الأشخاص مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية توك توك وميكروباص بقرية الصالحية بكفر قنديل بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بقرية الصالحية بكفر قنديل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام دراجة نارية توك توك وسيارة ميكروباص نتج عن الحادث مصرع أحد الأشخاص جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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