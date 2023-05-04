شاب أبيض يقتل مشرد أسود في قطار بنيويورك

قام مواطن أمريكي أبيض بقتل مشرد أسود في قطارات نيويورك بعد أن قام المشرد بإثارة الاضطراب في القطار حيث انقض عليه الشاب الأبيض البالغ من العمر 24 عاما، والذي يعمل في قوات مشاة البحرية الأمريكية المعروفة باسم "المارينز"، وقام بخنقه لمدة 15 دقيقة حتى لقي حتفه، وفقا لقناة "العربية".

وأعلن الفاحص الطبي في المدينة عن وفاة الرجل المشرد اختناقا بشكل متعمد في مترو الأنفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث كان المدعون يفكرون فيما إذا كان سيتم توجيه اتهامات.

وكان سبب وفاة المشرد الأسود جوردان نيلي هو "الضغط على الرقبة (خنق)" والطريقة التي شكلت بها جريمة القتل، وفقا للطبيب الشرعي.

وذكرت تقارير أن نيلي، 30 عاما، كان بلا مأوى وحدثت له نوبة مرض عقلية على متن قطار في مانهاتن السفلى عندما قفز الشاب لتقييده، بحسب روايات الشرطة والشهود.

وأوضحت السلطات إن الشاب الأبيض، الذي تم تحديده على أنه جندي من مشاة البحرية يبلغ من العمر 24 عاما من كوينز، قام بتنويم نيلي من الخلف وخنقه لمدة 15 دقيقة تقريبا، مما أدي إلي إغماء نيلي وعندما وصل الإسعاف لم يتمكنوا من إنعاشه.

وأمرت السلطات بإجراء فحوصات إضافية بعد الانتهاء من التشريح الأولي للجثة لفحص الأنسجة الموجودة على رقبة نيلي، بحسب مصادر من الشرطة.

وقال الشاهد الذي صور المواجهة المزعجة لصحيفة "The Post" أن نيلي كان يصرخ في القطار أنه ليس لديه أي طعام أو شراب ولا يهتم إذا ذهب إلى السجن قبل أن يعتقله أحد المارينز.

وأوضحت السلطات في وقت سابق إن نيلي هدد الركاب، لكن لم يتم التعرف علي الكلمات التي قالها بالتحديد.

وقالت مصادر إنفاذ القانون إن نيلي تعرض "للعديد من الاعتقالات" في سجله بما في ذلك بسبب المخدرات والسلوك غير المنضبط والاعتداء، وأنه كان يعيش في الشوارع مع تاريخ مسجل من الأمراض العقلية.

وأضافت المصادر إن وقت وفاته، كان لديه مذكرة توقيف بحقه في قضية في نوفمبر 2021 حيث اتهم بالاعتداء على امرأة تبلغ من العمر 67 عاما في إيست فيلادج.

وقامت الشرطة باحتجاز جندي البحرية فورا بعد المواجهة الدامية، لكن أطلق سراحه دون توجيه تهم إليه.