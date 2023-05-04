كامل الوزير يتفقد اصطفافا للأتوبيسات بساحة وزارة النقل بالعاصمة الإدارية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالساحة الخارجية لوزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اصطفافا لعدد من أتوبيسات نقل الركاب من الأسطول الحالي للشركات التابعة لوزارة النقل وهي (شركة الاتحاد العربي للنقل البري "السوبر جيت" وشركات القابضة للنقل البري والبحري الثلاثة (شرق الدلتا – غرب الدلتا – الصعيد "ايجي باص") بالإضافة إلى تفقد عدد من الأتوبيسات الجديدة المصنعة محليا، والتي تم شراؤها مؤخراً لصالح شركة السوبر جيت والمصنعة بمكون محلي بنسبة 60% مثل أتوبيسات (مان قسطور 39 راكب VIP، و(مان قسطور 49 راكبا)، بالإضافة إلى تفقد نماذج لأتوبيسات مرسيدس MCV ٤٩ راكبا والمصنعة بمكون محلي بنسبة 60% والمخطط انضمامها للسوبرجيت.

وأكد وزير النقل خلال تفقده للاتوبيسات المصطفة بأن الوزارة تنفذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص والمتمثلة في الشركات المصرية الوطنية وذلك لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب لكافة الشركات التابعة لتقديم اعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب خاصة وأنه في إطار الاهتمام بالتعاون مع الشركات المصنعة المحلية يتم الطرح عليها وصولا لأفضل المواصفات والخدمات لأفضل النماذج وبأقل الأسعار، لافتاً إلى أن هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل مشيرا إلى اقتصار المكون الخارجي في هذه الأتوبيسات على نسبة من 15% الى 20% مع تنفيذ كافة مراحل التصنيع والمنتج النهائي باعلى درجات الجودة التي لا تضاهي فقط جودة الاتوبيسات المستوردة بل تتفوق عليها في الجودة.

وأشار إلى أن هذا النهج يسهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي وخلق فرص العمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لانتاج كافة انواع الاتوبيسات.

كما أكد وزير النقل على رؤساء الشركات التابعة لوزارة النقل والعاملة في مجال نقل الركاب على أهمية استعادة ثقة الراكب في أتوبيسات النقل العام التابعة للحكومة عن طريق التدعيم الدائم بأحدث أنواع الأتوبيسات وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء يجب أن يكون بالتوازي مع تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء تلك الشركات والاهتمام بأن تكون كافة الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات، وقادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة، والتوسع في إقامة محطات نموذجية مثل محطتي شركة السوبرجيت في كل من عدلي منصور ونادى السكة الحديد وكذلك العمل المستمر على التوسع في خدمات الشركات المقدمة للجمهور مع الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة.

هذا بالإضافة إلى رفع مستوى الورش والعمالة الفنية والسائقين واستمرار الدورات التدريبية والتأهيلية لهم والالتزام بمواعيد قيام الأتوبيسات وإعلام الجمهور المستهدف بهذه المواعيد بشكل مستمر والمحافظة على الكفاءة الفنية للاتوبيسات بما يسهم في أن تصبح تلك الشركات نماذج رائدة للشركات العاملة في هذا المجال.