النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سرقة محتويات السيارات بالتجمع الأول

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، في واقعة ضبط عاطل لسرقته محتويات السيارات بأسلوب كسر الزجاج بالتجمع الأول، لبيان تفاصل وحقائق الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة ، عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" ، وبحوزته (2 مفك).

بمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي مستخدماً السيارة والأدوات المضبوطة بحوزته وأنه وراء ارتكاب واقعتين بذات الأسلوب.