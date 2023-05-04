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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سرقة محتويات السيارات بالتجمع الأول

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، في واقعة ضبط عاطل لسرقته محتويات السيارات بأسلوب كسر الزجاج بالتجمع الأول، لبيان تفاصل وحقائق الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة ، عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" ، وبحوزته (2 مفك).

بمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي مستخدماً السيارة والأدوات المضبوطة بحوزته وأنه وراء ارتكاب واقعتين بذات الأسلوب.

نيابة القاهرة الجديدة كاميرات المراقبة التجمع الأول قسم شرطة التجمع الاول