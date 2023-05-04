عاصفة ترابية وارتفاع درجات الحرارة.. "الأرصاد" تحذر من طقس اليوم الخميس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس، اليوم الخميس الذي يشهد عواصف ترابية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أجواء الخميس ستكون حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مائلة للحرارة على السواحل على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مشيرة إلى أن الأجواء تظل مائلة للبرودة في الصباح الباكر

وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت "غانم" خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الخميس، إن الارتفاع في درجات الحرارة مستمر حتى غدا الجمعة، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية، بجانب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع أن تصل درجة الحرارة لذروتها اليوم الخميس، حيث تصل 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وتسود أجواء حارة في أغلب محافظات شمال البلاد، لافتة إلى أنه مع دخول فترة الليل سيكون هناك نشاط في حركة الرياح الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مشيرة إلى أن الأجواء تظل مائلة للبرودة في الصباح الباكر