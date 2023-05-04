روجوف: الجيش الأوكراني يتكبد خسائر في كل من الأفراد والمعدات

قال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روجوف، إن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما باتجاه أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه، وأصيبت دبابة معادية وناقلة جند مدرعة.

وأشار روجوف، إنه "في مساء يوم 3 مايو، بعد قصف مدفعي مكثف، شنت مجموعة مدرعة من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا في اتجاه أوريخوف وأصيبت دبابة معادية وناقلة جند مدرعة".

وأكد روجوف: "يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر في كل من الأفراد والمعدات".

وأضاف: "تراجعت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، التي حاولت في المساء إجراء استطلاع في اتجاه أوريخوف في منطقة زابوروجيه، بعد أن تكبدت خسائر فادحة".

كما أوضح إن "الاشتباكات في هذا الجزء من خط التماس قد اكتملت، وانسحبت الوحدات الأوكرانية لتلعق جراحها".

كما أعلن، في وقت سابق، عن مقتل وجرح عشرات الجنود الأوكرانيين نتيجة هجوم صاروخي روسي على موقع تدريب أوكراني في مدينة زابوروجيه.