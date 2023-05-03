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الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد مباراة الزمالك وبروكسي في دور الـ32 لكأس مصر

الزمالك
الزمالك
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يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه أوسوريو للقاء فريق بروكسي، وذلك ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر . 

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وبروكسي في الساعة السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي . 

واعتذر نادي الزمالك منذ ساعات قليلة عن خوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي الجمعة المقبل بالإمارات، وذلك اعتراضا على عدم تطبيق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي لمدة 12 مباراة بعد توجيه شتائم لنادي الزمالك فى إحدى مباريات الأهلي .

وبات أمام فريق الزمالك بطولتين محليتين متبقيتين فقط هذا الموسم وهما الدوري الممتاز والذي يأتي فيه الزمالك رابعا في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة وذلك من خوض 25 مباراة، وموقفه في التتويج بالدوري صعب للغاية في ظل اقتراب الأهلي من حصد اللقب ..

وخرج الزمالك هذا الموسم من دروي أبطال افريقيا، وخسر السوبر المصري أمام الأهلي، وودع كأس مصر نسخة 2022 أمام بيراميدز، بالبطولة التي استكملت هذا الموسم، وودع كأس الرابطة ايضا .

 

الزمالك أوسوريو بروكسي كاس مصر