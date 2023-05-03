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الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يكرم المشاركين بدورتين حول "منظومة الشراء الموحد"

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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نظمت مديرية الصحة فى محافظة الدقهلية تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب، وبالتعاون مع  هيئة الشراء الموحد، ورشتى عمل تدريبة لرفع كفاءة العاملين وذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة برفع كفاءة الكوادر البشرية.

 

شارك بالدورتين نحو 63 من الكوادر العاملة بالقطاع الصحى، تم تدريبهم على منظومة الشراء الموحد لطلب الادوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.

 

كما حاضر بالدورة كل من الدكتورة امل سمير سدراك مدير الإدارة العامة للتدريب والتوعية المجتمعية، خالد أنور محمد مشرف التدريب بقسم خدمة العملاء، إلى جانب المهندس احمد السداوى استشاري التخطيط وتركيب الاجهزة،  المهندسة رانيا احمد من الإدارة المركزية للدعم الفني بوزارة الصحة والمهندس عمرو محمد لطفى بإداره صيانة الاجهزة الطبية.

 

وفى ختام الورشة التدريبية قدم وكيل الوزارة دورع شكر وتقدير لجميع المشاركين بها لحرصهم على تطوير أسس وأساليب العمل.

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الدقهلية هيئة الشراء الموحد محافظة الدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية