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الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق نشب داخل محل فى المرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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سيطرت قوات  الحماية المدنية  بالقاهرة  على حريق نشب داخل محل فى المرج، دون وقوع أى إصابات.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى المرج، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

3 سيارات إطفاء إخماد حريق حريق نشب داخل محل