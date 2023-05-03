إخماد حريق نشب داخل محل فى المرج

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل محل فى المرج، دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى المرج، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.