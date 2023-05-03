المستشار محمود فوزي: المحور الاقتصادي بالحوار الوطني نال 37% من الاهتمام

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك مشاركة واسعة للشباب داخل اللجان من المقررين والمقررين المساعدين، لافتا إلى أن الحوار الوطني يستهدف جميع المصريين من كافة فئات المجتمع.



وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: “وصل إلينا نحو ١٨٠ ألف استمارة ومقترح حتى الآن، وهو ما يعكس الحوار عليه طلبات، وسنناقش ١١٣ قضية مختلفة”.

وتابع فوزي : جميع أعضاء مجلس الأمناء من المتطوعين الذين لا يتقاضون أي شيء نظير مشاركتهم في الحوار الوطني.

وأردف بالقول إن المحور السياسي حاز على الاهتمام بنحو ٢٩ %، أما المحور الاقتصادي فقد حاز على النسبة الأكبر من الاهتمام بنحو 37% أما المحور الاجتماعي ٣٤%.