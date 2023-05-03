ads
الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس البرلمان الروسي يطالب بالقضاء على النظام الأوكراني بعد الهجوم على الكرملين

فياتشيسلاف فولودين
فياتشيسلاف فولودين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طالب رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين باستخدام "الأسلحة القادرة على ردع النظام الإرهابي في كييف وتدميره"، وذلك ردا على هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين أُعلن عنه في وقت سابق اليوم وتتهم روسيا أوكرانيا بتنفيذه.

واعتبر فولودين في بيان، أن "روسيا يجب ألا تتفاوض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد الهجوم".

كانت روسيا قد قالت في وقت سابق إنها منفتحة على إجراء مفاوضات لكن أوضحت أنها لن تشارك في أي محادثات إلا بشروطها.

وأعلنت روسيا أنها أسقطت طائرتين مسيّرتين استهدفتا الكرملين في ما وصفته بمحاولة "إرهابية" لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين، بينما نفت أوكرانيا علاقتها بالهجوم.

وأوضحت الرئاسة الروسية في بيان، "استهدفت مسيّرتان الكرملين... تم تعطيل الجهازين"، واصفة العملية بأنها "عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية".

بدوره، اكد ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريح للصحافيين "بالتأكيد، لا علاقة لأوكرانيا بهجمات المسيرات على الكرملين".

وأضاف بودولياك "ينبغي فقط اعتبار هذه التصريحات التي أطلقتها روسيا محاولة لإعداد ظروف" يمكن استخدامها ذريعة "بهدف شن هجوم إرهابي واسع النطاق في أوكرانيا".

الدوما الروسي هجوم بطائرتين مسيرتين الكرملين روسيا النظام الأوكراني