رئيس البرلمان الروسي يطالب بالقضاء على النظام الأوكراني بعد الهجوم على الكرملين

طالب رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين باستخدام "الأسلحة القادرة على ردع النظام الإرهابي في كييف وتدميره"، وذلك ردا على هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين أُعلن عنه في وقت سابق اليوم وتتهم روسيا أوكرانيا بتنفيذه.

واعتبر فولودين في بيان، أن "روسيا يجب ألا تتفاوض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد الهجوم".

كانت روسيا قد قالت في وقت سابق إنها منفتحة على إجراء مفاوضات لكن أوضحت أنها لن تشارك في أي محادثات إلا بشروطها.

وأعلنت روسيا أنها أسقطت طائرتين مسيّرتين استهدفتا الكرملين في ما وصفته بمحاولة "إرهابية" لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين، بينما نفت أوكرانيا علاقتها بالهجوم.

وأوضحت الرئاسة الروسية في بيان، "استهدفت مسيّرتان الكرملين... تم تعطيل الجهازين"، واصفة العملية بأنها "عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية".

بدوره، اكد ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريح للصحافيين "بالتأكيد، لا علاقة لأوكرانيا بهجمات المسيرات على الكرملين".

وأضاف بودولياك "ينبغي فقط اعتبار هذه التصريحات التي أطلقتها روسيا محاولة لإعداد ظروف" يمكن استخدامها ذريعة "بهدف شن هجوم إرهابي واسع النطاق في أوكرانيا".