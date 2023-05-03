أوكرانيا: الوضع في باخموت من أصعب خطوط المواجهة

قال سيرهي شيريفاتي المتحدث باسم المجموعة الشرقية للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /الأربعاء/، إن الوضع في منطقة باخموت من أصعب الأوضاع على خط المواجهة.

وأضاف شيريفاتي أن القوات الروسية أطلقت 399 قذيفة على مواقع القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأشار إلى أنه وقع 11 قتالا بين القوات الأوكرانية والروسية، موضحا أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 105 من الجنود الروس وإصابة 104 آخرين.

وتابع "الوضع هناك في منطقة باخموت، معقد، وربما يكون الأصعب في جميع مناطق الجبهة اليوم، لكنه تحت السيطرة، وتم تدمير نظام صواريخ بوك أرض جو وثلاثة مدافع ونظام مدفعي ذاتي الدفع من طراز جفوزديكا ومستودعي ذخيرة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.