"ثقافة المحلة" يناقش دور المرأة العاملة في تنمية المجتمع.. صور

شهدت العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بعيد العمال، الذي يوافق الأول من شهر مايو من كل عام.



ففي قصر ثقافة المحلة الكبرى، توافد عدد من رواد القصر لمتابعة الندوة التثقيفية التي تحدث فيها الصحفي محمد عبد العظيم عن دور المرأة العاملة في تنمية المجتمع، والذي أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على توفير حياة كريمة لكل مكون من مكونات المجتمع، كما ووجه بضرورة الحرص على تحقيق النهوض بأوضاع المرأة المصرية ورفع المعاناة عن كاهلها والحفاظ على حقوقها كاملة.



واستعرض "عبد العظيم" خلال كلمته أهم قرارات دعم المرأة العاملة في مصر، ومنها: اختيار عام 2017 عاما خاصا بالمرأة، وانطلاق استراتيجية 2030 لتمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، وتفعيل دور المجلس القومي للمرأة بشكل أكبر وقيامه بالكثير من المبادرات المهمة التي تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة، وتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها، مع قيام الدولة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبخاصة للمرأة الريفية.



يذكر أن قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا، وبيت ثقافة كفر الزيات، ومكتبة محلة أبو علي الثقافية، قد شهدت عدد من الورش الفنية والمعارض بمشاركة العديد من الأطفال، وذلك في إطار احتفالات ثقافة الغربية بعيد العمال، حيث حرص الأطفال على المشاركة في أنشطة فنية خاصة برسم لوحات للتعبير عن مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة، فيما شاركت مجموعة من الطالبات في فعاليات ورشة لتعلم فن الكروشيه.

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