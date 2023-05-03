توصيات مؤتمر البحوث الطلابية بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الأبحاث التي تناولها مؤتمر البحوث الطلابية الخامس بالجامعة فى مجال العلوم الصحية جاءت تناشد بالحد من انتشار الأمراض و طرق العلاج المبتكرة و الجديدة؛ بما يضمن الحياة الجيدة والصحة للجميع.

وأشار إلى أن المؤتمر أوصى بتعزيز قيم الابتكار في إيجاد حلول تكنولوجية فى مجال التعليم و الصحة و تطبيقات البرامج، التي تضمن تحقيق قيم رؤية مصر ٢٠٣٠ فيما يخص رفاهية الحياه، وتنفيذ توصيات الأبحاث المعروضة.

جاء ذلك خلال كلمته فى ختام المؤتمر السنوي الخامس للبحوث الطلابية الذي اختتم أمس تحت عنوان " واقع و تحديات التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ "، وجاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بإشراف تنفيذي الدكتور تامر شوقي عبد المنعم مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة، ومُقرر المؤتمر الدكتورة رانيا مصطفى مدير مركز الدعم الأكاديمي، والدكتورة شيرين محمد حافظ منسق عام المؤتمر.

وحرص رئيس الجامعة على تقديم الشكر لمنظمي المؤتمر على النجاح الذي شهده، وتحقيق أهدافه.

فى حين أشاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالمشاركة الإيجابية و الفعالة من جانب طلاب الكليات المختلفة، مؤكدا أن المشاركة كانت كبيرة و غنية بالأفكار الجديدة الإبداعية، التي تدعو للأمل و التفاؤل لمستقبل مشرق، يقوده شباب طموح متحمس مزود بالعلم و المعرفة و الأخلاق القويمة، مشيرا إلى أن المؤتمر قد أوصى بتنفيذ توصيات الأبحاث فيما يخص طرق التعليم و جودته، للوصول إلى التعليم الجيد الذي يبني العقول و يحقق النمو و الاستثمار في البشر، و هو أسمى الأهداف و أصعبها في التنفيذ.

و فى كلمته- أشار الدكتور تامر شوقي نائب رئيس المؤتمر و مدير وحدة التحول الرقمي، إلي أن الأبحاث المشاركة فى المؤتمر كانت متنوعة و فيها من الأفكار و الابتكار الكثير، بما يمكن من المساهمة بقدر كبير فى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار إلى أنه في مجال العلوم الأساسية- تناولت الأبحاث طرق الحد من التغيرات المناخية و زيادة إنتاجية الحاصلات النباتية و الطرق البديلة للحد من مشاكل التلوث البيئي، حيث تأتي جميع توصيات الأبحاث من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يخص الاستهلاك المسئول، و التوازن بين الإنتاج و الاستهلاك للموارد البيئية.

و فى نهاية حفل الختام تم تكريم مديري الدعم الأكاديمي بالكليات، وأعلنت الدكتورة شيرين حافظ منسق عام المؤتمر نتائج مراكز الأبحاث الثلاثة الأولى الفائزة لأفضل أبحاث مقدمة في مجال العلوم الطبية، و مجال العلوم الهندسية، و مجال العلوم الأساسية، ومجال العلوم الإنسانية، سواء شفهي أو بوستر.

كما أعلنت جائزة أفضل ابتكار أو اختراع و جائزة أفضل عرض بالمعرض الفني، وجائزة قادرون باختلاف لذوي الهمم والتى فاز بها الطالب محمد حسام محمد فتوح من كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وحرص الطلاب المشاركين على التقاط الصور التذكارية مع قيادات الجامعة ومنظمي المؤتمر.