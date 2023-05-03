بدء أعمال تحويل سلالم كوبري مشاة بنها إلى كهربائي

تفقدَّ عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بدء أعمال تكسير السلالم الخرسانية لكوبري مُشاة وابور الثلج بمدينة بنها لتحويلهم إلى سلالم كهربائية تيسيرا على المواطنين ولخدمة كبار السن بتكلفة إجمالية 13.500 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية 2022-2023.

وتابع "الهجان" أعمال تكسير السلالم الخرسانية بالجهة الخلفية للكوبري بميدان كاميليا، موجهًا برفع مخلفات التكسير أولاً بأول، لعدم عرقلة حركة سير المواطنين والسيارات وللحفاظ على سلامة المواطنين، والحفاظ على عدم تأثُر جسم الكوبري بأعمال التكسير، مشدداً بتكثيف وضغط الأعمال للإنتهاء من الإنشاءات والتشغيل التجريبي في مدة أقصاها منتصف شهر يونيو المُقبل، لسهولة تنقُل المواطنين مع مُراعاة الدقة في الأعمال والإلتزام بالمواصفات الفنية المُتعاقد عليها.

وأوضح المحافظ، أنه جرى عمل جميع التنسيقات مع جميع المرافق والبدء بتكسير السلالم الخرسانية الأربعة، وبعد الانتهاء من أعمال التكسير سيتم البدء بالأعمال المدنية لعمل قواعد خرسانية ومن ثم تركيب السلالم الكهربائية الأربعة ( 2 سلم صعود، 2 سلم نزول).