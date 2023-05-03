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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون يتعهد بمواصلة دعمه لأوكرانيا

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة دعم أوكرانيا وتخصيص شرائح جديدة من المساعدات العسكرية والاستمرار في الاتصال دائم مع القيادة الأوكرانية لتحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحا للقوات المسلحة في البلاد.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الجنرال باتريك رايدر - في مؤتمر صحفي، حسب ما أوردته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء ردا على سؤال عن حزمة مساعدات جديدة للقوات المسلحة الأوكرانية التي تستعد لهجوم مضاد - "إن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا بالمساعدة الأمنية للمضي قدما كما تفعل دوما.

وأشار رايدر إلى أنه لن يخوض في تفاصيل العملية، ولم يحدد موعد الإعلان عن شريحة المساعدة التالية، إلا أنه لفت إلى أن الولايات المتحدة "منذ البداية" تعمل بشكل وثيق مع القيادة الأوكرانية، وكذلك مع الحلفاء والشركاء، لتحديد ما تحتاجه أوكرانيا لحماية سيادتها واستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا.

البنتاجون أوكرانيا