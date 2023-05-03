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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غلق وتشميع 2 مخبز عيش سياحي بالدقي 

رئيس حى الدقى
رئيس حى الدقى
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نجحت الأجهزة التنفيذية بحي الدقي بشن حملة إشغالات مكبرة على المحلات والافرن برئاسة اللواء احمد عبد الفتاح رئيس الحي وبالتنسيق مع وتحت غطاء امني من شرطه ومباحث المرافق بالحي من ضبط عدد 2 فرن عيش سياحي مدعم لمخالفه الاشتراطات الحماية المدنية بالجيزة ولادارتهم بدون ترخيص وذلك حفاظا علي الارواح والممتلكات .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، باتخاذ ما يلزم، والتنسيق مع مديرية التموين، ومباحث التموين، لتكثيف أعمال الرقابة ورصد أي حالات للتلاعب برغيف الخبز  للتخفيف عن كاهل المواطنين فى هذا الصدد، وتنفيذ القانون بكل حزم على المخالفين،كما تمكنت الحمله من ازاله تعدي بعض المحلات علي الارصفه واعاده الرصيف للمشاه مع تحرير محاضر للمخالفين.

 

غلق وتشميع 2 مخبز عيش سياحي حي الدقي مديرية التموين ازاله تعدي بعض المحلات علي الارصفه محافظةالجيزة