مصير الغيوم في السماء وهل تسقط على الأرض؟

تتكون الغيوم في الجو والسماء من وقت لآخر، ولا يعرف الكثير من الناس مصيرها وأين تذهب؟ وإلى أين تختفي؟ وهل يمكن سقوطها على الأرض؟ وهذه الأسئلة بديهية قد تخطر ببال أي طفل او شخص ناضج، فالغيوم لا تتألف من بخار الماء الذي هو أخف وزنًا من الهواء، إنما تتكون من الماء نفسه، وبالرغم من ذلك تتغلب على قوى الجاذبية ولا تسقط.

وتتكون الغيمة من قطرات صغيرة من الماء يتراوح قطرها من 0.001 مم إلى 0.02 مم، أما كثافتها فهي أكبر من كثافة الهواء بحوالي 800 مرة، وتلعب المساحة السطحية لهذه القطرات دورًا بارزًا في الحفاظ عليها معلقة في الهواء، إذ أن مساحة سطح هذه القطرات كبير بالنسبة إلى كتلتها، لذلك فهي عندما تسقط تخضع لمقاومة كبيرة من الهواء كما لو كانت تسقط بمظلة، ما يعني أنها تسقط ببطء شديد.

وهذا يعني أن الغيوم فعليًا تسقط، لكن يمكن لأي تيار هواء خفيف أن يرفعها ويجعلها معلقة في الهواء، وسرعة سقوطها بطيئة للغاية ما يجعل إمكانية إيقافها سهلة لذلك هو سر الغيوم في الجو ومصيرها.