التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه بالساحل

صرحت جهات التحقيق بالساحل اليوم بدفن جثة شاب لقي مصرعه بطعنات بسلاح أبيض مطواة على يد صديقه بسبب خلافات مالية نشبت بينهما.

كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال شاب مصاب بعدة طعنات نافذة بالصدر ويدعى جابر،م 22 سنة، بالانتقال إلى محل البلاغ وبسؤال شهود العيان أفادوا بنشوب مشاجرة بين المتهم وصديقة الضحية وقام على أثرها بتسديد عدة طعنات بسلاح أبيض مطواة فارداه قتيلا.

يعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.