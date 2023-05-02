القبض على المتهم بقتل شقيق زوجته في الوراق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض علي المتهم بقتل شقيق زوجته، بعد نشوب خلافات مع زوجته في الوراق.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمقتل شاب، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بطعنة نافذة.

بعمل التحريات تبين أن الشاب لقي مصرعه علي يد زوج شقيقته بعد نشوب خلافات بينه وبين زوجته وترك المنزل، قابل المجني عليه في الشارع فأقدم على قتله.

تمكنت القوات من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.