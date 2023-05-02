وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء من وزير خارجية الولايات المتحدة "أنتوني بلينكن" للتشاور بشأن تطورات الوضع في السودان.

وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن الوزير الأمريكي استهل اللقاء بتقديم العزاء لحكومة وشعب مصر في وفاة عضو السفارة المصرية في الخرطوم محمد الغراوي، مثنياً على التضحيات التي يقدمها أعضاء السلك الدبلوماسي العاملين في السودان في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة. كما قدم وزير الخارجية الأمريكي الشكر لمصر على استقبالها لعشرات الآلاف من المواطنين السودانيين الوافدين عبر الحدود، مؤكداً على استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم اللازم لمصر لتسهيل اضطلاعها بهذه المهمة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال تناول الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى وقف مطول ومستدام لإطلاق النار يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها داخل السودان، حيث استعرض الوزير الأمريكي الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في هذا الشأن بالتعاون مع أعضاء الآليتين الثلاثية والرباعية المعنيتين بالسودان، كما حرص الوزير شكري على تناول الجهود التي تقوم بها مصر في إطار كل من الجامعة العربية والإتحاد الأفريقي، ومن خلال اتصالاتها المباشرة مع الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً من أجل تحقيق ذات الهدف.

وأضاف السفير أبو زيد، أن السيد سامح شكري أكد خلال الإتصال على أهمية عدم تدخل أطراف خارجية في تأجيج الصراع القائم في السودان، وبما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار وحماية المدنيين الذين تتعرض حياتهم للمخاطر نتيجة استمرار النزاع المسلح، وهو الأمر الذي كان محل اتفاق من الجانب الأمريكي. وفي نهاية الاتصال اتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة.