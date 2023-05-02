غلق مزلقان قليوب بسبب أعمال الصيانة

أعلنت محافظة القليوبية، غلق مزلقان قليوب البلد بمدينة قليوب، لمدة 4 أيام، تبدأ من الساعة الـ7 صباح غد الأربعاء الموافق 3 مايو الجاري، وحتى الساعة 12 منتصف ليل يوم الأحد المقبل الموافق 7 مايو الجاري، وذلك لأعمال الصيانة وحفاظا على أرواح المواطنين.



وكشفت المحافظة، في بيان لها اليوم،أن مزلقان العادلي هو البديل عن مزلقان قليوب البلد الذي سيجرى غلقه، وهو يبعد مسافة 100 متر عنه، وأنه سيتم إعادة فتح المزلقان فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأوضحت المحافظة، أن ذلك يأتي للتسهيل على المواطنين وتيسير حركة المرور وانتقال المواطنين لمنع تعطل مصالحهم.