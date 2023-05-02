تنظيم ملتقى لتوفير 400 من فرص العمل للشباب بأسوان

ينظم مجلس الشباب المصرى بالتعاون مع مجمع عمال مصر فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتمكين الشباب وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ملتقى متخصص لتوفير 400 من فرص العمل للشباب وذلك صباح يوم الأحد القادم بديوان عام المحافظة.

ووجه “عطية” بتوفير أوجه الدعم للتجهيز والإعداد والتنظيم الجيد لضمان إنجاح فعاليات هذا الملتقى المهم.

وشدد على ضرورة مواصلة السعى لدعم وتكثيف الجهود التى تبذلها المحافظة بمختلف أجهزتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص للتوسع فى تنظيم الكثير من الملتقيات والأنشطة والمبادرات الرائدة من أجل مواجهة تحديات البطالة وتأهيل وتشجيع وتحفيز الشباب الأسوانى لإقتحام سوق العمل بمختلف مجالاته وإيجاد فرص عمل حقيقية تساهم فى تحسين ظروفهم المعيشية والإقتصادية .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ بأن فعاليات الملتقى يتم تنظيمها بالتنسيق مع عدد كبير من الشركات والهيئات والمشروعات الإستثمارية ، مشيرة إلى أن الملتقى يتضمن إستعراض لعدد من فرص العمل المتاحة ومنها العمل كمساعدين فنى تكييف ، ومساعدين فنيين ، وعمال تربية دواجن ، وفنيين متابعة وتشغيل أجهزة ومكاينات البيفوت ، علاوة على عمال لمزرعة محاصيل زراعية ، لافتة إلى أن المشاركة فى الملتقى تكون من خلال الرابط الإلكترونى المخصص لذلك ( اضغط هنا ) .