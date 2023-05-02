بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص بحادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق ( القاهرة - الأسكندرية)، الصحراوي بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقي مأمور مركز شرطة وادي النطرون إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص بالطريق الصحراوي بالكيلو 107 بنطاق دائرة شرطة المركز مما أسفر عن إصابة 10 أشخاصز

والمصابين هم كل من:" أمين محمد أمين، 19 عامًا، حياة كارم إبراهيم، 24 عامًا، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، 20 عامًا، شوقي ناجي، 64 عامًا، سلوي سعيد أحمد، 24 عامًا، أحمد محمد سلامة، 54 عامًا، يوسف شعبان محمد، 24 عامًا، محمد مجدي على، 42 عامًا، محمد حسين سعد، 17 عامًا، محمود محمد السيد، 30 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.