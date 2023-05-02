خبير: المتحف المصري الكبير يضم 100 ألف قطعة ويستهدف 5 ملايين زائر

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن المتحف المصري الكبير العالم كله في انتظار افتتاحه كأكبر صرح اثري في العالم ويضم 100 ألف قطعة اثرية، موضحا أن المتحف صمم ليعرض أكبر مجموعة متكاملة في العالم من الآثار المصرية القديمة.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المتحف المصري الكبير يعرض آلاف القطع الأثرية الفريدة التي يرجع تاريخها لآلاف السنين ويعكس التنوع في التاريخ والثقافة المصرية، ويقدم تجربة رائعة ومبدعة للزائرين ويتضمن عرض مجموعة الفرعون الصغير توت عنخ آمون التي تتجاوز 5 آلاف قطعة أثرية.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير يستهدف استقبال 5 ملايين زائر سنويًا، مؤكدًا أن المتحف يضم الكثير من القطع الأثرية الضخمة ويوجد حديقة متحفية مليئة بالزرع الذي كان موجود في عصور قديمة، والعالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير الأسطوري الذي لن يقل عن حفل نقل موكب المومياوات، وإعادة افتتاح طريق الكباش.

كما لفت الخبير الاثري إلى وجود حديقة للمنحوتات في المتحف المصري الكبير ذات تصميم فريد، وأن المتحف سيُقدم تجربة رائعة للزائر.