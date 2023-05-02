بالصور.. الأهلي يصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الإمارات لخوض السوبر

وصلت قبل قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة، استعداداً للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في السوبر المحلي، مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب محمد بن زايد.

وبدأت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، في التوافد على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الإمارات.

ولم يتحدد حتى الآن بشكل رسمي الطرف المنافس للأهلي في السوبر وذلك بعد اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة ولا تزال الأزمة دائرة.

ويحمل الأهلي لقب كأس السوبر بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 28 أكتوبر الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.