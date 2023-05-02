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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد اعتذاره عن السوبر.. الزمالك يبدأ استعداداته لكأس مصر

الزمالك
الزمالك
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أعلن مسئولو الزمالك خلال الساعات الماضية عن اعتذار النادي عن عدم المشاركة فى مباراة السوبر المصري أمام الأهلي والتى من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة بالإمارات.

واستقر مسئولو الزمالك على أن قرار الاعتذار عن عدم المشاركة فى السوبر قرار نهائي ولا رجعة فيه فى ظل عدم قيام لجنة التظلمات فى الفصل فى عقوبة إيقاف كهربا لاعب الأهلي 12 مباراة.

وبناء عليه قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة أوسوريو غلق هذه الصفحة ومواصلة الفريق لتدريباته بشكل طبيعي وبدء الاستعداد لمواجهة بروكسي فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر والمقرر اقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

وكان مرتضي منصور، رئيس الزمالك المعزول، قد أعلن بأن النادي قد قرر الاعتذار عن عدم المشاركة فى مباراة السوبر بسبب الظلم الواقع عليه لصالح المنافس.

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