موريتانيا: تجهيز 12 مليون بطاقة تصويت استعدادا للانتخابات البرلمانية والبلدية

أعلنت اللجنة الانتخابات الموريتانية المستقلة تسلمها 12 مليون بطاقة انتخابية تمهيدا لنقلها إلى جميع المحافظات؛ استعدادا لإجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية، المقررة في 13 من مايو الجاري.

وذكرت اللجنة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنها تسلمت 12 مليون بطاقة تصويت مؤمنة ومعبأة في 281 صندوقا مقسما على المحافظات الموريتانية الـ 15، بحيث يخصص لكل محافظة عدد خاص بها من هذه الصناديق، له لون خاص به.

وأفادت اللجنة بأن هذه البطاقات وصلت قبل ساعات إلى مطار نواكشوط الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي جرى الاتفاق بين اللجنة ومؤسسة الغرير للطباعة والنشر الإماراتية، الفائزة بمناقصة الدولة الخاصة بالبطاقات مقابل مليون و777 ألفا، و50 دولارا أمريكيا.

وأضافت اللجنة أنه جرى إعداد 900 ألف بطاقة تصويت احتياطية في حالة اللجوء إلى جولة انتخابية ثانية.

وتستعد موريتانيا لإجراء انتخابات برلمانية وبلدية وجهوية، في 13 مايو الجاري، يتنافس فيها 25 حزبًا سياسيًا؛ لكسب أصوات مليون وسبعمائة ألف شخص، لانتخاب برلمان من 176 نائبا، و4500 مستشار، يمثلون 237 مجلسا بلديًا، و13 مجلسًا إقليميًا للمحافظات.