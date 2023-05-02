تالة طرقان تحيي أولى حفلاتها الغنائية في مصر 6 مايو

تستعد الفنانة السورية الجزائرية تالة طرقان، لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في مصر، وذلك في تمام التاسعة مساء السبت 6 مايو في ساقية الصاوي.

تالة ابنة الفنان القدير طارق العربي طرقان، رائد أغاني الطفولة وأشهر شارات مسلسلات الرسوم المتحركة وأغنيات سبيستون التي حفرت في أذهان أجيال عديدة من أطفال وشباب العالم العربي، من بينها "هزيم الرعد" و"دروب ريمي" و"بابار" و"المحقق كونان" و"كابتن ماجد".

تسعى تالة لتدشين مشوارها الغنائي الخاص بأولى حفلاتها الجماهيرية الرسمية في القاهرة وتقدم خلالها توليفة من أغانيها الأصلية الخاصة مع مزيج من أغاني فلكلورية وعصرية من مصر والجزائر وسوريا، من بينها رائعة بابليون "زينة"، وأغنية "وهران"، مع العرض الحي الأول لأغنية مغني فرقة كايروكي أمير عيد الشهيرة "يوم جديد"، التي طرحتها تالة منذ أيام بشكل فيديو كليب مصور ضمن سلسلة أغاني "الكوفرز" الخاصة بها.

وتعد هذه الحفلة بداية جولة حفلات تالة طرقان في مصر والعالم العربي بمشروعها الغنائي المنفرد، بعيدا عن كونها من الأعضاء المؤسسين والأساسيين في فرقة والدها الموسيقية، التي تضم طارق العربي طرقان وأولاده الثلاثة، تالة ومحمد وديما، والتي قدمت جولة حفلات كبرى في السعودية والإمارات وتونس ومصر.

تالة طرقان، مغنية ومؤلفة أغاني، ومخرجة وممثلة صوتية محترفة من أصول جزائرية، درست الأدب الإنجليزي في جامعة دمشق، بدأت رحلتها الغنائية منذ الطفولة نظرا لعائلتها الفنية، وشاركت مع والدها في تأدية توليفة من أشهر أغاني تترات سبيستون، كما شاركت مؤخرا في دبلجة النسخة العربية من عدة أفلام عالمية، مثل "ايموجي موفي" مع أحمد حلمي و"سبايدر مان انتو سبايدر فيرس". مع تامر حسني.