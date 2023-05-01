مخاوف من مواصلة أطقم التمريض في بريطانيا الإضراب "حتى عيد الميلاد" لزيادة المرتبات

الإثنين 01/مايو/2023 - 11:37 م

حذرت رئيسة الكلية الملكية للتمريض (نقابة التمريض) في بريطانيا بات كولين من أن الممرضات يمكن أن يواصلن في تنظيم الإضرابات "حتى عيد الميلاد" إذا لم يتم حل النزاع الحالي الخاص بزيادة الأجور.

وتواجه خدمات الصحة الوطنية في جميع أنحاء إنجلترا اضطرابًا كبيرًا اليوم /الإثنين/، بعد الإضراب الذي تشارك فيه أطقم التمريض لمدة يوم بسبب الأجور، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وحذرت خدمات الصحة الوطنية في إنجلترا من أن عدد الممرضون والممرضات في بعض مناطق البلاد اليوم ستكون "منخفضة بشكل استثنائي، لكنه أقل من أيام الإضرابات السابقة".

يأتي الإضراب، الذي سينتهي قبل منتصف الليل بقليل، بعد أن قضت المحكمة العليا أنه سيكون من غير القانوني استمرار الإضراب حتى يوم الثلاثاء كما كان مخططًا في الأصل، لهذا فالإضراب سيستمر أكثر من يوم حيث يستمر لمدة 28 ساعة فقط.

وقالت كولين إن فشل الحكومة في تغيير نهجها في الدفع سيعني تكرار الإضرابات نفسها مرارًا وتكرارًا.