الدكتور حازم عمر لـ"صالون التنسيقية": الاستفادة من الحوار الوطني في إصدار التشريعات المناسبة

أكد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ضرورة الاستفادة من الحوار الوطني، من خلال العمل على إصدار التشريعات الخاصة بالقضايا التي تهم المجتمع المصري، وكذلك زيادة المشاركة السياسية ومباشرة الحقوق السياسية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني.. المشاركة والمحور السياسي".

وأضاف عمر، أن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، تفاعلت مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني، وعقدت العديد من ورش العمل للاستماع إلى الخبراء في جميع المجالات لتقديم الاقتراحات والقضايا التي تشغل الشباب في الجامعات والشارع المصري.

وأكد عمر، ضرورة وضع نتائج الحوار الوطني في الاهتمام لأنها قضايا تهم المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة أن تعمل الأحزاب على هذه القضايا لكي يكون لديها مصداقية في الشارع، ويجب مناقشة التحديات التي تواجه الدولة المصرية من خلال المصارحة والشفافية.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الصالون كلا من؛ الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا وعضو مجلس الأمناء بالتنسيقية، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب أحمد مقلد، والنائب محمد إسماعيل، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد نبيل ومحمد الكاشف وفيولا فهمي وأحمد مشعل وزوسر تيتو، ومحمد سالم، أعضاء التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.

