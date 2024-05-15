انطلاق الامتحانات العملية بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر.. صور

انطلقت بجامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، الامتحانات العملية لنهاية العام الجامعي 2024، الطلاب كليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وتكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وتابع الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم، انطلاق الامتحانات، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العملية الامتحانية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

واطمأن الدكتور رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، على سير الامتحانات العملية، والتأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوات اللازمة للطلاب، كما استمع إلى آراء بعض الطلاب حول مستوى الامتحانات ومدى وضوحها.

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية: الامتحانات العملية تقييم مدى استفادة الطلاب من المناهج الدراسية

وأكد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية على أهمية الامتحانات العملية في قياس مهارات الطلاب وتقييم مدى استفادتهم من المناهج الدراسية، مشددًا على ضرورة توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم دون أي ضغوط أو قلق.

كما أشاد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، بالجهود المبذولة من قبل عمداء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس والإدارات المختلفة بالجامعة، لضمان سير العملية الامتحانية على أكمل وجه.

وفي ختام جولته، وجه رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم الامتحانات، متمنياً لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

رافق رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، خلال جولته التفقدية، كلاً من الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

يذكر أنه يشترط للقبول في الجامعة أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة الدبلوم نظام الثلاث والخمس سنوات أو ما يعادلها، أو خريجي المعاهد المتوسطة، ويكون القبول بترتيب درجات النجاح، ويقبل المتقدم بعد اجتياز اختبارات القبول التي تحددها الجامعة وهي من اختبار لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، اختبار لقياس مهارات الحاسب الآلي، واختبار للمعلومات العامة في الرياضيات ويشترط للنجاح الحصول على نسبة 60٪ من الدرجة النهائية بهذا الاختبار.

وتحوي جامعة طيبة التكنولوجية على كليتين الأولى، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتطرح برنامجًا تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وكلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، وتطرح برنامج تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر وتكنولوجيا الخدمات الفندقية.

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