ads
الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

العراق وأمريكا يبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الطاقة، جيفري بيات، تعزيز التعاون في مجال الطاقة. 
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني -في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية، اليوم الأربعاء- أن رئيس الوزراء العراقي، استقبل اليوم مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة، في بغداد للتباحث حول عدد من ملفات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والفرص الاستثمارية المتاحة في العراق. 
وكان رئيس الحكومة العراقية، أكد أن زيارته لواشنطن، الشهر الماضي، جاءت لبدء صفحة جديدة من العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.

 

مجال الطاقة العراق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني