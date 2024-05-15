العراق وأمريكا يبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الطاقة، جيفري بيات، تعزيز التعاون في مجال الطاقة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني -في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية، اليوم الأربعاء- أن رئيس الوزراء العراقي، استقبل اليوم مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة، في بغداد للتباحث حول عدد من ملفات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والفرص الاستثمارية المتاحة في العراق.

وكان رئيس الحكومة العراقية، أكد أن زيارته لواشنطن، الشهر الماضي، جاءت لبدء صفحة جديدة من العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.