"ولاية خراسان" خنجر في ظهر الأمن القومي الآسيوي

يمثل انتشار الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها ولاية خراسان، خنجرا في ظهر الأمن القومي لقارة آسيا، لا سيما في ظل ما يبدو واضحا من استهانة المجتمع الدولي بما تمثله هذه الجماعة من تهديد لأمن أفغانستان.

وكالة سي ان ان الإخبارية الأمريكية ألقت الضوء على نشاط هذه الجماعة، موضحة أنها تضم مسلحين شباب من الفرع الأفغاني لداعش، المعروف باسم داعش خراسان، الذين تمكنوا من التسلل إلى مقاتلي طالبان ويمكن أن يصبحوا تنظيمًا جديدًا للقاعدة لديه القدرة على ضرب الولايات المتحدة.

التحدي الذي يمثله داعش خرسان أكثر تعقيدًا بكثير مما اعترفت به إدارة بايدن.

انتشرت المجموعة في جميع مقاطعات أفغانستان البالغ عددها 34 تقريبًا وتضم ما بين 1500 و2200 عضو. منذ أغسطس 2021، ارتكب فرع الدولة الإسلامية في أفغانستان ما يقرب من 400 هجوم في أفغانستان ومنطقة خيبر بختونخوا الباكستانية. داخل أفغانستان، هاجم بلا هوادة المجتمع الشيعي الهزارة في محاولة لتعزيز أهدافه الطائفية. كانت الجماعة وراء بعض من أبشع الهجمات في الذاكرة الحديثة، بما في ذلك تفجير جناح للولادة في كابول في مايو 2020 وهجوم آخر على مكتب منظمة إنقاذ الطفولة في جلال أباد.

يهدد داعش خرسان باكستان وروسيا والصين في دعايته، مما يدل على حسن نيته للجماعات الجهادية الأخرى من خلال توسيع الهدف المحدد خارج الغرب. أرسل تنظيم الدولة الإسلامية في كوسوفو انتحاريين لتفجير السفارة الروسية في كابول في سبتمبر 2022؛ هاجمت السفارة الباكستانية في كابول في ديسمبر 2022؛ وهاجمت فندق كابول لونجان، الذي يتردد عليه رجال الأعمال الصينيون، أيضًا في ديسمبر 2022.

داخل أفغانستان، داعش خرسان هي أكثر من مجرد جماعة إرهابية، فقد تطورت إلى تمرد منخفض المستوى ولكنه مستمر وقاتل. في الوقت نفسه، تقوم الجماعة ببناء قدراتها لشن هجمات مذهلة خارج أفغانستان.

واصل الجيش الأمريكي الضغط على قادة الدولة الإسلامية في سوريا، وحافظ على وتيرة عملياتية عدوانية بمزيج من الغارات المستهدفة والضربات الدقيقة. في أماكن أخرى، بما في ذلك في ليبيا واليمن والصومال وسيناء في مصر وجنوب شرق آسيا، تم إضعاف الجماعات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بشكل كبير. لكن أفغانستان سقطت عن الرادار وتقف في وضع متجاور بشكل صارخ مع القدرات الأمريكية في سوريا، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بنشر صغير لكن قوي لحوالي 900 جندي. علاوة على ذلك، فإن الدول الغربية ليس لديها سوى القليل من الاتصال أو تبادل المعلومات مع طالبان، لذا فهي غير قادرة على تكوين فكرة دقيقة عن كيفية ظهور التهديد، والجماعات التي تزداد قوة، والمشهد العام للإرهاب في أفغانستان.

على الرغم من النكسات الكبيرة التي تعرض لها تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن هيكله التنظيمي اللامركزي سمح لمقاطعاته النائية بالبقاء على اتصال. في أواخر يناير، قتلت القوات الخاصة الأمريكية ممول تنظيم الدولة الإسلامية بلال السوداني بالقرب من مجمع كهوف في شمال الصومال. وزُعم أن السوداني قدم التمويل لخلية تنظيم الدولة الإسلامية التي نفذت هجوم آبي جيت. كما حافظ على روابط مالية مع أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وجنوب إفريقيا، من بين دول أخرى.

بدأ الوضع في أفغانستان يشبه بشكل مخيف حقبة ما قبل الحادي عشر من سبتمبر، حيث سيطرت طالبان على البلاد وتم لم شملها مع القاعدة وشبكة حقاني. داخل حدود أفغانستان، تنتشر مجموعة ساحرة من الجماعات الإرهابية والمتمردة تقاتل حركة طالبان بنشاط ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، لكن لا يزال يتعين على طالبان إظهار نفس الكفاءة التي تتمتع بها قوة مكافحة التمرد كما فعلت في التمرد. دفع نهج الأرض المحروقة في ولايتي كونار وننكرهار بعض السكان المحليين للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية بدلًا من القضاء على التهديد.

بينما تقوم المديرية العامة للمخابرات التابعة لطالبان بشن المزيد من الهجمات والغارات ضد معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في كوسوفو، مما يخفف من قيادة الجماعة، يستمر تنظيم الدولة الإسلامية في كوسوفو في الانتشار. يجادل البعض، بما في ذلك الصحفية والمراقب الأفغاني منذ فترة طويلة لين أودونيل، بأن داعش خراسان لا تزال قوية لأن عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها طالبان تدور حول استهداف أعضاء سابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية أكثر من تفكيك تنظيم الدولة وأشارت إلى أن "طالبان تستخدم غطاء مكافحة الإرهاب لإخفاء عمليات القتل المنهجية لأفراد جهاز الأمن السابقين". بينما تتصادم طالبان وداعش خراسان في ساحة المعركة، فإن الأخير هو مجرد واحد من العديد من الأعداء لإمارة أفغانستان الإسلامية.

وكلما طالت مدة بقاء داعش خراسان، واستبدال خسائر القيادة وصيد مقاتلي طالبان الساخطين، كلما أصبحت الجماعة أكثر جرأة. في العام الماضي، شن إرهابيو تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان هجمات صاروخية عبر الحدود ضد طاجيكستان وأوزبكستان، وتم إحباط إحدى مخططاته الإرهابية في الهند. ومع ذلك قد تكون مسألة وقت فقط قبل أن يتزوج الجهاديون النية بالقدرة والتحرك لتفعيل واحدة من عدة هجمات مخطط لها بنجاح.

لقد سمح الدعم الأمريكي والغربي لأوكرانيا لكييف بمحاربة موسكو إلى طريق مسدود حتى الآن. ولكن مع إعادة توزيع الأفراد والتمويل وعرض النطاق الترددي للسياسة من مكافحة الإرهاب إلى التنافس مع الأعداء شبه الأقران للدولة القومية، يُطلب الآن من أجهزة الاستخبارات الغربية القيام بعمل صعب بموارد أقل.