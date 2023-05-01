أخر فيلم سينمائي له.. أبطال "خمس جولات" يسترجعون ذكرياتهم مع مصطفى درويش

نعى صناع فيلم “خمس جولات” عبر صفحة العمل الرئيسية، الفنان مصطفى درويش وذلك بعد وفاته صباح اليوم.

وشارك فريق عمل خمس جولات، صورة تجمع مصطفى درويش بكل من أدم الشرقاوي، ونور النبوي، وداليا شوقي والمنتج يحيى علام، وعلقوا عليها:" هنفتكرك بكل جميل سبته وسطنا، أسرة فيلم خمس جولات تنعي بكل الحزن والأسى، عائلة مصطفى درويش الفنان الكبير الخلوق المحترم… الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته… ان لله وان اليه راجعون".

وكان فيلم خمس جولات، أخر أعمال الفنان مصطفى درويش في السينما، حيث أنتهى من تصويره في الشهر الماضي وكان ينتظر عرضه هو وفريق العمل في الفترة القادمة.

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