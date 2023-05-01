بـ37 مليون يورو.. البنك الأوروبي يمول مشروعات محطات الصرف الصحي بالفيوم

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، اليوم الاثنين اجتماعا لبدء انطلاق مشروع تنفيذ محطتى معالجة الصرف الصحى بابشواى وأبو شنب تنفيذ شركة الخرافى، حيث تم استعراض الالتزامات التعاقدية بالمشروع ومنها تقديم التصميم المبدئي والنهائي للمشروع- خطط التنفيذ الفنية والمجتمعية - خطط التواصل بين أطراف التعاقد والجداول الزمنية علاوة على وضع كافة التوصيات الخاصة بالتنفيذ على جميع المستويات.

وشدد "عبد الجليل" على أهمية الالتزام بما ورد بالأدلة التشغيلية للمشروع وأهمية اتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وضرورة التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو باكورة مشروعات محطات معالجة الصرف الصحى فى إطار برنامج توسعات الصرف الصحى الممول من البنك الاوروبى لاعادة الأعمار والتنمية، حيث يتضمن المشروع توسعة محطة معالجة ابو شنب بطاقة تصميمية 6500 م3/يوم وانشاء محطة معالجة ابشواى بطاقة تصميمية 35 ألف م3 / يوم وذلك باجمالى تكلفة 37 مليون يورو.

وأضاف ان برنامج توسعات الصرف الصحى الممول من البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية ياتى فى إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع الصحية للمواطنين بالمحافظة من خلال توصيل الصرف الصحي لعدد 57 قرية وخفض تأثير مياه الصرف الصحي على جودة مياه بحيرة قارون.

وكشف المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة أن سياسات البنك ألاوروبى لإعادة الأعمار والتنمية تهتم بالعنصر البشرى فى المقام الأول حيث يتم التركيز على خطط التعامل المجتمعى وإجراءات السلامة والصحة المهنية إلى جانب الاهتمام بمستوى وكفاءة التنفيذ للاعمال الفنية.

جاء ذلك بحضور المهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة -المهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة واعضاء وحدة تنفيذالمشروع -المهندس إبراهيم رمضان رئيس قطاع الصرف الصحى -الاستاذ محمود عبد الحميد رئيس القطاع المالى والادارى بالشركة -المهندس صفوت حجازى مدير المكتب الاستشاري(ستانتك) -الدكتور محمد حسين نائب مدير المكتب الاستشاري- المهندس السيد الدسوقي المدير التنفيذي بشركة الخرافى - المهندس محمد السيد مدير المشروعات -الاستاذ احمد ابو الخير مدير الشؤن القانونية -لواء.ا.ح محمد فكرى مدير العلاقات العامة.

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