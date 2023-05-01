مصرع شخص وإصابة 10 في حادث بطريق الإسماعيلية الصحراوي

لقي شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرون جراء انقلاب سيارة ميكروباص عصر اليوم قرب طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي أمام أطياب، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات رقم ط ص ل 1132 علي وصلة سرابيوم المؤدية إلي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي فيما اصطدمت سيارة ملاكي بالميكروباص لمدة انقلابه.



ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بـ 8 سيارات إسعاف الي مكان الحادث لنقل المصابين من مكان الحادث إلى أقرب مستشفى بسبب خطورة الحالات الصحية.

واسفر الحادث عن وفاة هانى السيد موسى القنطرة شرق 45 سنة تم التحفظ علي الجثمان في مكان الحادث لحين الانتهاء من المعاينة.

وقالت مصادر طبية أن المصابين 10 أشخاص نقل بينهم 7 إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ فيما استقبلت مستشفى جامعة قناة السويس 3 مصابين .

وقالت المصادر الطبية، إن الإصابات اختلفت بين كسور مختلفة في أنحاء الجسم وكدمات وسحجات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج لحالتين واشتباه نزيف داخلي.