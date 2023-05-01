حبس ربة منزل ألقت طفلها أسفل كوبري بالبدرشين

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد توجيه لها تهمة إلقاء نجلها الرضيع أسفل كوبري الأوسطي بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وقد تسلمت النيابة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتي ثبت من خلالها بأن المتهمة ارتبطت بشاب وأقامت معه غير شرعية نتج عنها حملها في الطفل الرضيع وبعدما أخبرت والده بذلك تنصل من الطفل، وبعد أن قامت بوضعه داخل إحدي المستشفيات قامت بالتخلص من وإلقائه بمكان العثور عليه وفرت هاربة، وبعد ذلك تم القبض عليها فور تحديد هويتها.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من أحد الأشخاص، يؤكد عثوره على طفل رضيع أسفل كوبري الأوسطي بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي طفل حديث الولادة مقيد بقدمه أسورة تحمل اسم الأم والطبيب الذي أجري عملية الولادة.

وبعمل التحريات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط والدة الطفل وتبين أنها تخلصت منه هربا من الفضيحة لكونه نتيجة علاقة غير شرعية وتنصل والده من الاعتراف به وجارٍ ضبط الأب الهارب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.