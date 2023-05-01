2500 جنيه للحوم السودانية.. أوقاف بورسعيد تُعلن طرح صكوك الأضاحي

أعلن الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين توافر صحوك الأضاحي بقيمة 2500 جنيه لصك الأضاحي السودانية، و4000 جنيه لصك الأضاحي البلدية.

وأكد على أن الأضحية في يد أمنة وتصل إلي الفقراء في كل شبر على أرض مصر، وأن حجز صك الأضحية يكون بدون مصاريف إدارية أو أي تكاليف أخرى.

وخاطب وكيل أوقاف بورسعيد المواطنين قائلًا: "كن موقنا أن أضحيتك تصل إلى مستحقيها في جميع أنحاء الجمهورية، نصل إلى المستحقين في كل مكان وليس في بلدك فقط وتقدم إليهم بعزة وكرامة، لافتا أن حجز صك الأضحية يكون من خلال الرقم 01067413346، وأن هناك فريق يمكن أن يصل إلي المواطن في مكانه، وذلك تسهيلًا علي المواطنين، وخدمة للفقراء وتعظيمًا للأجر.