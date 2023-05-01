تعرف على معدل الكربوهيدرات والسكريات في الفاكهة الطازجة يختلف عن المجففة

يرغب الكثير من الأشخاص علي تناول الفاكهة الطازجة نظرا لجودة مذاقها وقلة سعراتها الحرارية ، دون غيرها من الفاكهة المجففة التي تحتوي على تركيز أعلى من السكر لذلك، تختلف حصصها الصحية مقارنة مع الطازجة.

ووفق موقع "ليفينج سترونج"، تتميز الفاكهة عن الحلوى بالألياف الطبيعية ، والسكر الطبيعي، لذلك لا ترفع سريعا نسبة السكر في الدم،خاصة مع الالتزام بالحصة الصحية.

ويجب عند تناول فاكهة الالتزام بالمعدل الجيد و هو تناول قطعة صغيرة واحدة، أو حوالي نصف كوب فاكهة طازجة كاملة، تحتوي على حوالي 15 جراما من الكربوهيدرات مثلا.

أما الفاكهة المجففة فإن ملعقتين كبيرتين من الزبيب أو التين أو التمر تمثل 15 جراما من الكربوهيدرات.

مع العلم أن بعض الفواكه قليلة الكربوهيدرات، مثلا يحتوي ربع كوب من المشمش المجفف على 18 جراما.

ويجب على مريض السكري عموما الانتباه إلى أن الحد الصحي يعني أن يكون إجمالي جرامات الكربوهيدرات للوجبة بين 45 و60 جراما، أو حسب توصيات طبيبه.