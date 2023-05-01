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الإثنين 01 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الدكتور ناصر عبد البارى قائما بعمل عميد كلية الطب بجامعة المنوفية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية قرار بتكليف الدكتور ناصر محمد عبد الباري العجيزي أستاذ علاج  الأورام ووكيل كلية الطب  لشئون الدراسات العليا و البحوث قائما  بعمل عميد الكلية .

ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور عبدالرحمن السباعى على مابذله من جهد خلال الفترة التى تولى فيها القيام بعمل العميد حتى وصوله للسن القانونية .

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