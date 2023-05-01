أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية قرار بتكليف الدكتور ناصر محمد عبد الباري العجيزي أستاذ علاج الأورام ووكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا و البحوث قائما بعمل عميد الكلية .
ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور عبدالرحمن السباعى على مابذله من جهد خلال الفترة التى تولى فيها القيام بعمل العميد حتى وصوله للسن القانونية .
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الدكتور ناصر عبد البارى قائما بعمل عميد كلية الطب بجامعة المنوفية
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أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية قرار بتكليف الدكتور ناصر محمد عبد الباري العجيزي أستاذ علاج الأورام ووكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا و البحوث قائما بعمل عميد الكلية .
أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية قرار بتكليف الدكتور ناصر محمد عبد الباري العجيزي أستاذ علاج الأورام ووكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا و البحوث قائما بعمل عميد الكلية .