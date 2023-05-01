الدكتور ناصر عبد البارى قائما بعمل عميد كلية الطب بجامعة المنوفية

أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية قرار بتكليف الدكتور ناصر محمد عبد الباري العجيزي أستاذ علاج الأورام ووكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا و البحوث قائما بعمل عميد الكلية .



ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور عبدالرحمن السباعى على مابذله من جهد خلال الفترة التى تولى فيها القيام بعمل العميد حتى وصوله للسن القانونية .