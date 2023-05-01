محافظ المنوفية يتفقد أعمال إنشاء ممشى شبين الكوم

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال الرصف بطريق (840) " ميت خلف / اصطباري " بإجمالي أطوال (850) م تنفيذ مديرية الطرق.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة شبين الكوم لمتابعة الموقف التنفيذي بعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها للوقوف على آخر المستجدات وتقديم الدعم اللازم لنهو كافة المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، رافقه محمد موسى نائب المحافظ ، المستشار الهندسي للمحافظة ، مدير مديرية الطرق والنقل ، مدير وحدة الرصف ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم .

واستمع محافظ المنوفية عن أعمال التطوير ورفع كفاءة الطريق من تنفيذ أعمال الرصف المتكاملة من قطع الفرمة وتركيب البلدورات وغرف الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحي ، حيث تم الانتهاء من وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بطول (550) م بالطريق وجارى الانتهاء من باقي الأعمال المقررة بالطريق ، وخلال تفقده لأعمال الرصف ، كلف المحافظ المستشار الهندسي بعرض مقترح تطوير اقامة ممشى حضاري على جانب الطريق كمتنفس حيوي للأهالي والارتقاء بالمظهر العام بالمنطقة ، كما وجه مدير مديرية الطرق بتخطيط الطريق وتحديد المسارات المرورية به لتحقيق السيولة المرورية وتنظيم حركة السيارات ، فيماوجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بوضع تصور لرفع كفاءة المساحات الغير مستغلة المجاورة للطريق ، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة الحدائق لتشجير الطريق بالكامل وذلك ضمن أعمال التطوير كونه طريق حيوي وهام ومدخل رئيسي للعاصمة.

فيما تفقد محافظ المنوفية الموقع المقترح لدراسة توسعة وازدواج طريق محور " حضانة الفاروق " الجديد وذلك عقب الانتهاء من أعمال بربخة المسقى وفرد طبقة السن بطول الطريق بداية من قرية زوير وحتى البر الشرقي ، كما تفقد المحافظ أعمال التطوير بشارع مسجد نور الصالحين والمتفرع من شارع طلعت حرب بطول (100) م ، حيث جارى أعمال قطع الفرمة بالشارع وتركيب البلدورات ورصفها ببلاط الإنترلوك وبلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحي .

فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير بطريق مقابر ميت خاقان الرابط بين شارع مصطفى كامل البحري وحتى مدخل قرية ميت خاقان بطول 650 متر ، حيث يتم تنفيذ أعمال الرصف المتكاملة من فرد طبقة السن وتركيب البلدورات وإنشاء الجزيرة الوسطى وزرع الأعمدة الديكورية الحديثة ، ووجه المحافظ رئيس حي شرق بتسريع إجراءات توريد اشجار لزراعتها بالجزيرة الوسطى لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمنطقة ، هذا وأفادت رئيس حي شرق شبين الكوم أنه جارى العمل على قدم وساق من أعمال التطوير بثلاث شوارع رئيسية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وهم (شارع نجيب الزناتي - شارع النصر - مسجد الحرمين ) ، فضلاً عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة محور ميت خاقان الجديد بدءاً من ميدان عايدة وحتى محور حضانة الفاروق بطول (900 متر) .

واختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال إنشاء ممشي شبين الكوم الجديد والجاري تنفيذه في المنطقة من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد بهدف خلق متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة ، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والحياتية.