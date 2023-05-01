التحقيق مع إدارة مستشفى ناصر بشبرا في واقعة احتجاز جثة رضيعة

أكد مصدر مسؤول بمستشفى ناصر العام، استدعاء أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الفريق الإداري للمستشفى للتحقيق معهم على خلفية احتجاز جثة طفلة داخل ثلاجة المستشفى 19 يوما.

وقال الدكتور أحمد هجرس مدير مستشفى ناصر التخصصي، إن سبب تأخر الإجراءات خطأ في الأوراق الخاصة بأهلية الرضيعة وعدم وجود بطاقة للأم أو شهادة ميلاد للطفلة.

وسلمت إدارة مستشفى ناصر التخصصي بشبرا الخيمة برئاسة الدكتور أحمد هجرس وبحضور فريق من إدارة الرقابة والمتابعة بأمانة المستشفيات التخصصية، جثمان الطفلة الرضيعة لأسرتها بشبرا الخيمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإجراءات دفن الطفلة الرضيعة.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي، منشورات بتعرض سيدة تدعى "س س م" 40 سنة ربة منزل لولادة مبكرة في أواخر الشهر السابع وتوجهت بعد تعرضها لآلام الولادة إلى مستشفى ناصر بشبرا الخيمة في الساعة الرابعة فجرا، وتمت ولادة المولودة ناقصة النمو وتم حجزها بغرفة الحضانة بالمستشفى وبعد مرور 9 أيام أبلغتها إدارة المستشفى بوفاتها وعندما ذهبت لاستلامها طالبوها بسداد مبلغ 14 ألف جنيه للمستشفى.

من جانبه، نفى الدكتور أحمد هجرس مدير مستشفى ناصر بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، برفض المستشفى تسليم جثة مولودة "غير مكتملة النمو" لأسرتها، إلا بعد دفع مبلغ 14 ألف جنيه.

وأضاف مدير مستشفى ناصر في تصريحات له اليوم، أن المستشفى كان قد استقبل سيدة تدعى "س س" 40 سنة، ربة منزل، تعرضت لولادة مبكرة في أواخر الشهر السابع بعد تعرضها لآلام الولادة، حيث استقبلها المستشفى في حوالي الساعة الرابعة فجرا، وتمت ولادة طفلتها ناقصة النمو وتم حجزها بغرفة الحضانة بالمستشفى.

وأكد هجرس، أن المستشفى لم يرفض تسليم جثة المولودة لأسرتها ولكن إدارة المستشفى طلب من الأم شهادة ميلاد للطفلة ولكنها أتت بتصريح دفن باسم متوفى وأن الطفلة المسجلة لدينا بالمستشفى أنثى لذلك لا يسمح للمستشفى بتسليم الجثمان إلا بأوراق سليمة، لافتا إلى أن الأم عندما طلب منها المستشفى ذلك ردت قائلة خليها عندكم مش عايزاها.