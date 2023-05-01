القبض على المتهمة بإلقاء رضيعها أسفل كوبري الأوسطي بالبدرشين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمة بإلقاء نجلها الرضيع أسفل كوبري الأوسطي بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.

وتلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من أحد الأشخاص بالعثور علي طفل رضيع أسفل كوبري الأوسطي بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي طفل حديث الولادة مقيد بقدمه أسورة تحمل اسم الأم والطبيب الذي أجري عملية الولادة وبعمل التحريات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط والدة الطفل وتبين أنها تخلصت منه هربا من الفضيحة لكونه نتيجة علاقة غير شرعية وتنصل والده من الاعتراف به وجاري ضبط الأب الهارب.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.