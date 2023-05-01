افتتاح عرض "عجيب وعجيبة" بمسرح السلام

افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، مساء أمس الأحد، العرض المسرحي "عجيب وعجيبة" من إنتاج فرقة المسرح الحديث برئاسة الفنان محسن منصور، وذلك بمسرح السلام بشارع القصر العينى.

ويعد عرض "عجيب وعجيبة" المشروع التاسع ضمن سلسلة المشروعات التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد"، وذلك بعد افتتاح العروض المسرحية "حلمك عليك" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "الملك همام وعصابة الضباع " من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، "بعد آخر رصاصة" من إنتاج فرقة الغد، "بيت روز" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "جنة كوكى" إنتاج فرقة المسرح القومى للأطفال، وتدشين مدرسة العصفوري للمخرجين الشباب، وعرضي "سيب نفسك" إنتاج فرقة مسرح الحديث، و"طيب وأمير" إنتاج المسرح الكوميدى.

من جهته، أعرب الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، عن سعادته وذلك لأن عروض مسرح الحديث تشهد إقبالا جماهيريا.

ويشارك في بطولة العمل: سيد الرومي، دعاء رمضان، إيهاب بكير، وليد أبو ستيت، رضا طلبة، محمد الصغير ومجموعة من فناني فرقة المسرح الحديث، تأليف سعيد حجاج، ديكور سارة شكري، أزياء سماح نبيل، إضاءة أبو بكر الشريف ، أشعار محمد علي هاشم، موسيقي وألحان محمود وحيد، استعراضات أحمد سمير، أراجوز اسلام أحمد، خيال ظل نور سمير ، إخراج محمد الصغير.



