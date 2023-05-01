بالفيديو.. وزير القوى العاملة: ندعم عمال المصانع المتعثرة من خلال صندوق إعانة الطوارئ للعمال

قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن الدولة تتواصل مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب”، وذلك للحد من نسب البطالة، حيث تم عقد خلال ثمانية أشهر 9 ملتقيات توظيف فى 9 محافظات شارك فيها 255 شركة واتاحت 24 ألفا 196 فرصة عمل، مشيرًا إلى أنه لتقديم الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوي القومي تحت إشراف الوزارة المباشر، بهدف إحكام الرقابة على مواردها وأوجه صرفها.

وأضاف "شحاتة" في كلمته خلال احتفالية عيد العمال، والتي يشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شركة الشرقية للسكر، اليوم الاثنين، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال دوره الوطني فى الوفاء بأجور العمال ومساندة الشركات المتعثرة، حيث أنفق منذ تأسيسه حتي الأن 2 مليار 188 مليون جنيه، منهم مليار و600 مليون جنيه لقطاع السياحة فقط.

وتابع، أن هناك دعما للعمال الذين يعانون من تعثر مصانعهم، من خلال صندوق إعانة الطوارئ لـ العمال، موضحًا: "مستمرون في خطة التدريب المهني، والتى تتم من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل، ومن خلال مبادرة مهنتك مستقبلك".

وأكد وزير القوى العاملة، أن هناك تطويرا للورش بالتعليم الفني، للتماشي مع مطالب سوق العمل، وأن هناك اهتمامًا بقادرون باختلاف، معلقًا أنه من يناير حتى إبريل تم فحص 26 منشأة لمعرفة تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بشغيل ذوى القدرات.